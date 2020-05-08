中職正式迎接千名觀眾入場，有了球迷進場支持，富邦悍將球員也不漏氣，前4局對上統一獅落後2分，重炮打者蔣智賢敲出陽春炮回應，這也是今年在現場觀眾前的首轟，6局結束獅隊以5比2領先。

悍將派出土投陳仕朋迎戰獅隊洋投費爾本，陳仕朋昨日受訪表示相當期待球迷的進場，「棒球本來就需要觀眾的運動，觀眾進場讓我們更有動力面對比賽，真的滿期待。」

前2局雙方都沒有攻勢，3局上半陳傑憲保送上壘，郭阜林三壘邊線安打送回跑者，統一獅攻下有觀眾比賽的首分，隨後林安可補刀二壘安打，獅隊率先攻下2分。

富邦悍將主場開放一千名球迷進場，採梅花座。（鄭任南攝）

悍將則遭費爾本壓制，直到5局下半才靠蔣智賢的陽春炮攻下第1分，現場的1000名觀眾也不斷為球員喝采。

悍將悶了5局僅敲出2安，獅隊於6局下半換投林煜清後才有機會吹起反攻號角，靠連續2保送攻占壘包，隨後獅隊換投林航，林益全二壘安打一棒逆轉3比2，隨後高國麟也敲二壘打，李宗賢、申皓瑋安打串聯攻勢，悍將單局攻下4分，以5比2逆轉領先。

(中時 )