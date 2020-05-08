日本富士軟片控股集團宣布，已開發出可以用全自動裝置進行PCR新冠病毒篩檢的試劑，篩檢時間可從過去的4至6小時縮短至75分鐘。預定本月之內可以在日本國內發售。

日本新冠肺炎 (COVID-19)疫情擴大，但病毒篩檢的速度慢得讓許多懷疑自己染疫的人都覺得心慌。

富士軟片開發的PCR病毒篩檢的試劑，只要將檢體放進試劑盒，再用自動裝置調查是否感染新冠病毒。過去PCR檢查大半要靠人力完成，但熟練篩檢病毒的檢查員人數十分不足。

事實上，日本已有數10家大醫院已引進此自動篩檢裝置，過去是用來檢查結核等。若用這次開發的試劑，可在此自動裝置上進行新冠病毒的PCR篩檢，1次可檢查4人份的檢體。

日本政府一直被指責病毒篩檢件數與他國相比差太遠，若病毒篩檢工作可以自動化的話，可大大提升病毒篩檢的件數。

富士軟片控股的子公司、位於大阪市的富士軟片和光純藥公司宣布，8日起發售花約75分鐘即可檢測出新冠病毒試劑組合。

日本島津製作所也開發出約1小時即可篩檢的試劑盒，但富士軟體可以無需人力自動檢查，而且1次篩檢4個人的檢體，比較起來是目前篩檢速度是最快的。

(中時電子報)