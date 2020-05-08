寶豪實業公司董事長陳耿豪（左三），在新北市旋風球運動發展協會理事長蘇金英（左二）牽線下，捐贈50大桶次氯酸水，提供新北市三峽、鶯歌及樹林區共46所學校消毒使用。（許哲瑗攝）

共同守護學生健康！寶豪實業公司董事長陳耿豪，在新北市旋風球運動發展協會理事長蘇金英牽線下，捐贈50大桶次氯酸水，提供新北市三峽、鶯歌及樹林區共46所學校消毒使用，盼能拋磚引玉，凝聚民間力量守護校園，提供學生更安全、更安心的學習環境。

寶豪實業有限公司董事長陳耿豪及新北市旋風球運動發展協會多位成員，周三至新北市教育局捐贈次氯酸水，由教育局副局長劉明超代表受贈；劉明超表示，中央宣佈開學延後那刻起，各校師生都忙翻，行政機關雖有防疫措施，但防疫物資仍仰賴民間團體協助，尤其次氯酸水使用量大，特別感謝陳耿豪、蘇金英，讓學校防疫物資能到位。

劉明超指出，他在新竹任職時，就已結識旋風球運動發展協會理事長蘇金英，他除了在基金會服務，也積極爭取弱勢孩童的資源，給予全方位的照顧。

陳耿豪表示，次氯酸水適合用於公共空間環境清潔，防疫是全民責任，期盼此次捐贈能為學校防疫工作盡點心力，與教育局步調一致對抗疫情。

樹林國小校長陳玄謀表示，自從校園投入防疫工作以來，無論是市府或學校都同心協力，運用各項物資提升整體防疫成效，以守護全體師生安全。很感謝企業捐贈次氯酸水給各校，更是讓三鶯地區各級學校環境更加安全衛生。

(中時 )