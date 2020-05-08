最近大陸四川宜賓一名中學梁姓男教師被曝多年來性侵超過20名男學生，有些當時未成年的學生，甚到到上了大學都還持續受到這位教師的騷擾與控制。這位名師亦曾於2018年被學生報案後接受調查，但法院竟以梁姓教師承認犯行、但因情節輕微而未予起訴。目前又有更多男學生集體控訴，並在網路上掀起一陣討伐狼師的風潮。

據《中國新聞周刊》報導，4月30日，一篇發表在微信公眾號上的文章《10年性侵逾20個男生，全國知名班主任梁某仍在講課，受害者實名發聲》引發廣泛關注。舉報梁姓教師的文章稱，梁某憑藉學生對其的信任，以妻子懷孕期間許久未發生性行為、協助受害者按摩解壓等說辭對受害者進行騷擾，包括碰觸受害者敏感部位、共同洗澡、親吻胸部及下體等猥褻行為。而進行性侵當時，部份學生仍未成年。

報導引述其中一位被性侵學生表示，至今回憶起被性侵經歷仍然感到噁心，當時面對自己尊重的老師，那種身份落差很難違抗。

據微信文章作者統計，2010-2020的十年期間，梁某利用班主任和心理健康中心主任的身份，以對學生進行心理疏導為名，對班上的男生實施各種程度的性侵和騷擾，已統計到的受害者超過20人。但這一數字尚有待調查證實。

《澎湃新聞》指出，2018年曾有受害學生報案並進入司法程予，梁某承認其行為但檢察院因其「犯罪情節較輕」，未進行起訴。此後，梁某還繼續在大陸各地巡迴講課。今年疫情期間，梁某仍公開參加活動，媒體報導中仍可見到他被封為「四川省最具風采班主任」，同時有多家教育界雜誌以其為封面人物，並與多所學校進行許多課題合作交流活動。

成都石室中學校長田間指出，梁姓教師2018年曾於該校任教，「梁某跟已畢業的學生之間有些行為習慣不是特別好」，經深入談話了解後，梁姓教師已主動辭職。

目前，多位受害學生陸續報案等待立案調查，至少已有12名學生公開講述其受害經歷。成都市教育局值班室工作人員對《澎湃新聞》表示，已注意到網路舉報的資訊，目前市政府相關部門正會同教育局聯合調查此事。

(中時電子報)