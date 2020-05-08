新冠肺炎疫情衝擊趨緩，2020年4月金控獲利回溫。截至2020年5月8日止，已有13家上市櫃金控公司發布4月自結獲利數，單月獲利來看已回溫，一掃3月份4家金控倒賠窘境，4月份13家金控獲利皆正數，而累計前四月中信金表現最為亮眼，稅後獲利達153.41億元，年增12.17％。

今年3月疫情在歐美快速擴大，對股債市的攻擊力道前所未見，股債雙跌，嚴重衝擊金控投資收益，導致台新金、開發金、兆豐金、華南金單月呈現虧損，但4月份市場回復正常後，各家獲利也回溫，以台新來說，4月自結稅後盈餘16.52億元、開發金20.56億元、兆豐金34.47億元、華南金12.87億元。

儘管4月金控獲利皆恢復正數，但就2020年前四月來看，除了中信金、國票金較去年同期成長之外，其餘金控皆衰退，其中，衰退最大的是開發金控，2020年前四月獲利15.67億元較去年同期衰退67.21％，其次是兆豐金控，前4月獲利53.66億元較去年同期衰退48.36％，永豐金控、台新金控也都有2成以上的衰退。

前四月只有華南金獨虧，因尚未完全彌補永昌證權證鉅額虧損，因此華南金累計今年前4月稅後仍虧損1.61億元，成為目前13家金控中，唯一虧損的金控。

(工商 )