來自澳洲的一名女子拉塔(Joykita Lata)，日前感到身體不舒服，原本想去醫院檢查，不過身為護理人員的丈夫認為，現在正逢新冠肺炎時期，去醫院不安全，因此提議由自己幫妻子注射點滴，結果拉塔竟昏迷8 個小時，送醫才發現原來是被下毒了。

任職於利物浦醫院(Liverpool Hospital)的45歲護理人員辛格(Ugendra Singh)，因為妻子不舒服且有脫水症狀，因此幫她注射生理食鹽水，大約8 小時後拉塔醒來，發現自己渾身顫抖且迷失方向，懷疑遭人下毒便於是立刻報警，警方在家中找到麻醉藥品「異丙酚」(Propofol)，也就是俗稱牛奶針，天王麥可傑克森(Michael Jackson)就是因為異丙酚喪命。

沒想到結婚19年的丈夫，竟然下毒殺害自己，「我感到非常噁心、震驚與不可置信」，警方隨即逮捕丈夫辛格，發現他是從醫院竊取這些違禁藥品，警方以毒藥危害他人生命、竊盜、擁有管制藥物等罪名，控告辛格，不過他沒有透露為什麼要殺害妻子的原因。

(中時電子報)