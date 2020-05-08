世界衛生組織（WHO）於當地時間（7日）表示，一項最新研究指出，非洲新冠肺炎疫情若不加以控制，新型冠狀病毒（COVID-19）在當地第一年恐會導致2900萬至4400萬人確診，並造成8.3萬至19萬人死亡。

根據《路透社》報導指出，WHO非洲區域主任穆迪（Matshidiso Moeti）在電話會議中向記者表示，這項世衛的研究預估是基於一種假設，即當地完全沒有採取任何防疫措施。不過，事實上，非洲大陸上的大多數國家早已祭出公共集會、國際旅行和宵禁等社交限制，用來遏制病毒傳播。

雖然新冠肺炎疫情進入到非洲大陸的時間較晚，在當地傳播的速度也比較慢，但WHO認為，這項因素恐導致疫情會在當地爆發持續數年之久。

也因此，穆迪表示，除非非洲國家政府採取積極措施，否則新冠疫情將在未來幾年成為非洲人生活中的一部分。他強調「我們需要檢測、追蹤、隔離和治療。」

根據路透社調查發現，非洲存在嚴重的醫療物資和醫療人員短缺問題。在10萬人中，只有不到1張重症病床和1台呼吸機。穆迪也坦言，已經有近1000名非洲醫護人員不幸感染新冠肺炎，大多數的非洲國家對專業醫護人員的需求與日俱增。

另外，WHO警告，如阿爾及利亞、南非和喀麥隆等非洲小國恐會受到較嚴重的疫情影響。

不過值得注意的是，這項非洲研究只涵蓋了由WHO劃的非洲47個國家，並非整個非洲大陸。也就是說，研究區域並不包括吉布地、索馬里亞、蘇丹、埃及、利比亞、突尼西亞以及摩洛哥。

截至當地（5月7日）統計，非洲大陸上47個國家新冠肺炎共確診35,097例，其中1,231例個案死亡。

(中時電子報)