明(9)日各地高溫約33至35度間，其中臺北盆地、臺中以南中午前後部分近山區或河谷有局部36度以上高溫，全臺午後各地山區有零星雷陣雨發生，氣象局也已針對全臺11縣市亮起高溫燈號，提醒民眾多加注意。

預報員官欣平表示，周六(9)、下周日(10)兩天天氣差不多，全台氣溫約33至35度左右，明天午後各地山區將有午後雷陣雨機率，下周日降雨集中在中南部、北部及東半部山區。

禮拜天下半天開始鋒面接近，東北部和北部逐漸轉為有雨甚至雷雨天氣，且越晚越明顯，下周一(11)、下周二(12)鋒面通過且東北風增強，主要降雨地區集中在中部以北和東北部地區，周一有較大雨發生機率，然而中南部仍有32至33度，其他地區也有30度左右，氣溫上還是屬於偏暖，下周三(13)到下周五(15)將轉為僅東半部零星降雨及西半部山區。

明日中午前後南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市、新北市盆地，嘉義市地區，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請特別注意。

(中時 )