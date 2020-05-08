因新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟面，中央擴大急難紓困金申請也在6日上路，但因為申請程序繁雜且漏洞百出，導致亂象叢生，宜蘭更傳出有擁有上億不動產的「好野人」開著名車到公所請領1萬元紓困金，讓公所承辦人員直搖頭，除了向縣府反映，並私下感嘆說，如果紓困金核發給這種人，實在是讓人良心過不去。

中央的急難紓困金亂象頻傳，在行政院長蘇貞昌的「無心誤導」下，各地「賣玉蘭花」的小販人數頓時大增，只為了能「證明有資格」申請1萬元的紓困金，並導致玉蘭花批發價格飆漲，讓真正以賣玉蘭花為生的小販再受打擊。

而如今宜蘭縣更傳出有「好野人」完全不避諱地開著名車到公所申請1萬元的紓困金，公所的承辦人發現，這名申請紓困金的民眾雖然存摺內的存款「少到符合資格」，但事實上卻是擁有上億元的不動產，也是鄰里間都知道的「好野人」；這也讓承辦人員私下感慨地說：「他敢提出申請，但如果真的核給他，不僅良心過意不去，也不敢給。」

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡表示，縣府收到很多公所承辦人員的反應，指中央要求以申請者的存摺影本為財力主要依據，但其他很多申請人的財力資料，如果沒有經過進一步地財稅調查，像是各種投資、股利所得、房屋租賃所得等，中央只看動產卻不看「不動產」，就會發現很多人表面上動產方面符合規定，但不動產卻多達1、2000萬元甚至上億元，如果這部分中央不立即去處理，就會讓第一線的工作人員覺得滯礙難行。

(中時 )