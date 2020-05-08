慘！美國4月失業率高達14.7％ 1930年代以來最高點 21:092020/05/08 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國4月失業率高達14.7%。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國4月失業率高達14.7%，和上個月4.4%相比，驟增了3倍，約2050萬個非農業工作崗位消失，減幅之大，前所未見， 短短2個月之前，美國的失業率僅3.5%，是50年來的最低水平，但新冠肺炎疫情爆發，卻讓4月失業率驟增到1930年代大蕭條以來的最高點。 (中時 ) #失業率 #國4 #高達 #14 #7% 也許您會感興趣 推薦閱讀 WSJ：美4月失業率恐飆至16.1％、創歷史新高 09:222020/05/04 財經 歐美第二波海嘯最快半年後到來 04:102020/05/05 國際大事 《國際經濟》自3月中旬起 澳洲近100萬人失業 11:422020/05/05 財經 《國際經濟》防疫代價高 澳洲經濟每周失血40億澳元 12:162020/05/05 財經 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 警告H1經濟暴跌 14:512020/05/05 財經 《美股》上季意外轉盈＋前景看好 Beyond Meat盤後漲逾7％ 11:082020/05/06 財經 指揮官陳時中開球秀 14家外媒見證 06:302020/05/08 體育 《國際金融》連續30年擴張畫下句點 澳洲央行：今年經濟恐萎縮6％ 10:512020/05/08 財經 《電腦設備》宏正4月營收年減7％ 訂單能見度到6月 11:252020/05/08 財經 美非農就業大減2050萬人 二戰後最慘 20:362020/05/08 財經 國際熱門新聞 快刀！才剛與新歡產子 英相強森火速與前妻切了 - 國際 疫情最晚進入卻更危險！WHO對非洲嚴重示警 - 國際 日大學成功造出可防新冠病毒感染的抗體 - 國際 太空狂人稱人類這東西最快10年後慘遭淘汰 - 國際 病毒起源為何又變了？環時總編點出川普政府改口內幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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