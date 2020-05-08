美國4月失業率高達14.7%，和上個月4.4%相比，驟增了3倍，約2050萬個非農業工作崗位消失，減幅之大，前所未見，

短短2個月之前，美國的失業率僅3.5%，是50年來的最低水平，但新冠肺炎疫情爆發，卻讓4月失業率驟增到1930年代大蕭條以來的最高點。

(中時 )