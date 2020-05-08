有網友翻出阿嬌閨蜜周揚青去(2019)年發文，疑似早就不看好這段婚姻。(圖/ 摘自周揚青微博)

知名港星鍾欣潼（阿嬌）2018年閃婚台灣「醫界王陽明」賴弘國震撼演藝圈，婚後也經常在社群媒體曬恩愛，但因為經常分隔兩地，屢屢有婚變傳聞；沒想到今(8)日雙方都發話證實已結束14個月短命婚姻，有網友翻出阿嬌閨蜜周揚青去(2019)年發文，疑似早就不看好這段婚姻。

阿嬌和羅志祥前女友周揚青是眾所皆知的閨蜜，去年阿嬌帶著賴弘國和周揚青聚會，當時周揚青在微博分享3人合照，開心地說「從今天起～我們就是全新的CP組合：青椒（嬌）；但周揚青疑似話中有話接著說，「我中有你（妳），你（妳）中有我，旁邊那男人我看不到」。

不少粉絲讚嘆周揚青當初神預言，像是早就看清楚這段感情，希望她們將來都能遇到對的人；上個月周揚青揭露前男友羅志祥真面目後，阿嬌就曾說出一段話，「太善良會被欺負，你（妳）用心所做的一切在他眼裡都會無緣故地變得可笑…笑就笑吧！與我無關！」，大多網友認為這段話應該是在安慰周揚青。

(中時電子報)