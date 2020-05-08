近日好市多特大號西瓜上架後，引起民眾瘋搶，幾乎每人推車內都有一顆，但不少買家抱怨踩到雷，回家後才發現不甜、沒味道很難吃，甚至有人怕買到壞掉的西瓜，不斷拍打外皮，導致西瓜「內傷」，對此有內行人表示，買西瓜之前務必觀察兩大重點，引發網友熱議。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，表示在內湖好市多，西瓜被搶瘋了，讓他忍不住分享買到好瓜的訣竅。原PO指出，瓜果看天吃飯，品種及批次才是重點，第一批採收是極品，另外瓜果採收前一周的雨水是剋星，怕泡水西瓜拍一拍是有點作用，但挑選時主要還是要先觀察「網紋愈深愈密愈好」，以及「朝地那面則要泛黃」。原PO說，根據他的經驗，一般在框底的瓜果，往往都是品質最好的。他也在文末補充以上是純屬個人見識，僅供參考。

不少網友紛紛留言：「難怪最近去好市多聽到此起彼落的打擊聲」、「有沒有考慮組個打擊樂團」、「放心啦，很多人拍心安的，根本聽不出差異」、「西瓜都瘀青了...」、「難怪，害我買到內傷的西瓜」、「整個Costco都在多人運動啪啪啪」，更有人分享「不用拍，選屁股大中間凹的就對了」。

(中時電子報)