因應新型冠狀病毒疫情趨緩，民眾開始趁著好天氣，開車或騎車到郊外踏青。為了提振防疫期間受影響的經濟，臺灣企銀率先推出加油享每公升3元降價的佛心優惠，分擔消費者出遊的經濟負擔。

臺灣企銀建議，於疫情期間，民眾在加油站結帳盡量選擇非接觸性的支付方式，而「臺企銀x台灣pay」將會是民眾最好的支付工具，全程免現金、免下車、免交付卡片，只要坐在車內輕輕一掃加油島上之QR code顯示面板就可輕鬆結帳付款。

同時為了響應政府振興消費政策，臺灣企銀特別自2020年5月1日至7月31日舉辦「加油台灣Pay 輕鬆享優惠」活動，民眾只要在指定中油加盟站據點使用台灣Pay掃碼支付(限金融卡/帳戶)，即可立即享有汽油每公升大降3元之超狂優惠，活動詳細辦法及指定加油站據點可參考臺灣企銀官網公告，讓民眾在享受行動支付便利的同時，亦能享有油價優惠之小確幸。

臺灣企銀持續走入民眾生活圈，為滿足民眾的日常食衣住行育樂需求，特別與知名店家合作導入台灣Pay，如連鎖咖啡店「路易莎咖啡」、連鎖早餐店「Q Burger」、臺北市「建國假日花市」、「故宮博物院」、全台27處無人商店智慧販賣機及連鎖運動用品店等處，創造多元便利的消費環境，讓客戶享有優良的行動支付體驗。

(工商 )