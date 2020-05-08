因處於春夏款、秋冬款鞋子出貨交替季節，加上新冠肺炎疫情，配合品牌客戶遞延出貨的要求，鈺齊-KY（9802）8日公布自結4月合併營收3.58億元、年減54.69％，創上市以來單月新低；累計今年前四月營收31.31億元，雖年減7.04％，但卻創同期次高。 鈺齊表示，戶外鞋可大致區分為春夏款與秋冬款等二大季度，因季節交替緣故，3、4月一直是上半年出貨營收認列低點，加上新冠肺炎疫情自3月下旬迅速在歐美國家擴散，迫使各國對人流、物流的管控，更加嚴謹，進而採取各種邊境管制措施，讓全球大部分正常經濟活動深受影響，因而實質干擾原客戶指定交期的安排。

鈺齊強調，基於各種主、客觀因素考量，預期全球各地封城，終將陸續分階段解封，各項經濟活動也將陸續重回正常軌跡，然重啟經濟與防疫管控之間，仍需取得平衡點，因此，未來數月營運表現，仍需視終端消費市場表現、疫情控管效果，及各國經濟重啟程度而定。

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