受惠美國、歐洲地區家用健身器材線上銷售需求激增，岱宇（1598）8日公布自結4月合併營收7.73億元、年增70.73％，續創單月歷史新高。由於受惠3月起歐、美地區出貨動能強勁，累計今年前4月合併營收為23.77億元、年增6.37％。

展望2020年第二季，岱宇持審慎樂觀看法。看好目前旗下Sole、Xterra品牌接單、出貨表現持續熱絡，集團亦深化旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理、售後服務等資源整合，以期展現併購Sole Fitness公司對整體營運效益放大。

另一方面，岱宇亦針對旗下Sole、Xterra、Spirit及UFC等多項品牌，計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與人工智慧（AI）等軟體技術投入，有助於大幅提升產品附加價值，創造集團旗下品牌競爭力，可望帶動新一波銷售表現。

岱宇表示，Sole品牌在美國自有官網、Dick's線上商城、及德國CARDIO fitness通路線上電商熱銷，帶動4月Sole品牌銷售、年增71％，再加上憑藉Xterra品牌在大眾家用健身器材市場保持良好性價比優勢，帶動Amazon電商客戶持續追加訂單力道，皆是帶動岱宇整體營收表現，已連續二月改寫單月新高的關鍵。

岱宇進一步表示，看好全球運動健身抗疫、及消費者轉向線上消費需求，皆有助於帶動旗下Sole、Xterra家用健身品牌良好接單環境，憑藉近年集團持續強化Sole、Xterra品牌家用健身器材產品軟硬體升級、全球品牌經銷通路佈建、提升品牌行銷宣傳等，是奠定在全球家用健身器材市場保持高度競爭利基，近二月以來Sole、Xterra品牌整體接單，皆已較去年同期呈現倍數成長的強勁動能。

為因應在手訂單需求，集團4月針對台灣彰化全興廠及大陸嘉興廠，分別擴增2條及1條產線，以期挹注整體營運表現保持良好動能。

(工商 )