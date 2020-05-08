中美貿易紛擾加上疫情衝擊，讓不少美國企業加速從大陸撤離供應鏈，最新，根據日經新聞報導，從本季開始，蘋果傳出將在越南生產400萬副的無線耳機AirPods，約佔本季產能3成。

外媒引述消息人士表示，越南從3月就已開始量產AirPods，而本季也將有大約300萬至400萬副的蘋果無線耳機，將在越南製造，大概佔總產量的3成，不過他也提到，上述越南製耳機並不包括新款的AirPods Pro。相關消息並未獲得蘋果及相關供應鏈證實。

其實，從去年貿易戰紛擾至今年疫情爆發，就陸續有許多美企尋求產線多元化，以減少對大陸的依賴，包括越南、泰國、印度、美洲都成為企業考量地點。

日前，CNBC就曾報導指出，新興市場教父墨比爾斯認為，這次的疫情將促使依賴大陸的各國企業考慮，要如何應對未來又有類似事件發生，並開始盡可能分散供應鏈，或許會選擇離家鄉更近的地方，但他認為，供應鏈最終會轉向越南、孟加拉、土耳其或巴西，這將有助企業供應鏈多元化。

(中時電子報)