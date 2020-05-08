畢業季將至，經濟部提出重點產業人才需求調查，經盤點400家企業，預計可釋出1.5萬名人力，其中半數屬電子資訊業徵才，整體熱度完全不受肺炎疫情影響。經濟部預計有7成4比例名額可於本月下旬起逐步在台灣就業通線上博會放出，剩下屬中長期產學合作培訓人力。

這個調查是經濟部與勞動部、教育部在跨部會人力供需合作平台盤點，該部於2月13日至4月21日疫情期間，透過線上及書面方式調查產學訓合作人才培育需求，加上「投資台灣三大方案」、公協會提出需求，共彙整出1萬5200個名額。

之中有8成、1.2萬人屬於「投資台灣三大方案」釋出，該方案目前總投資金額金額9883億元，其他各產業丟出名額有3000人。以產業別看，電子資訊相關產業仍是需求主力，有7400人，占整體達5成，其次為金屬機電相關產業約4000人，民生化工3100人，總計1萬1200人。其他4000人為透過學校產學合作或職訓方式培育，起薪不低於勞基法。

至於職缺類別，工業局官員說，電子資訊、金屬機械業中，機台工作的技術人員、工程師的專業人才各有約3成多。薪水則各公司不同，但以過去經驗，工程師類4萬元起薪的就有一半以上，絕不會低。

工業局指出，勞動部將於5月下旬到6月下旬，辦理「台灣就業通暨全國大專校院聯合線上就業博覽會」，相關產業需求人才會放到台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)中，青年學子可以在上面尋找適合自己工作。

(中時 )