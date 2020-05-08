【吐槽大會S4】 EP04 搶先看：阿嬌老公拒絕妻子是明星？

阿嬌鍾欣潼驚傳與小8歲「醫界王陽明」賴弘國閃電離婚，震驚兩岸三地演藝圈，離婚原因眾說紛紜，男方親友指阿嬌嫌棄賴弘國經濟條件，連性生活也出問題，爆料阿嬌不給碰，女方親友亦不敢示弱地反擊，指賴弘國個性幼稚又不上進，還時常與網紅約會。現在網友也起底阿嬌、賴弘國去年底上大陸《吐槽大會》的影片，發現兩人離異有跡可循。

阿嬌去年底錄《吐槽大會》片段被起底，陸網友看完都說她似乎說出了自己心聲。影片中阿嬌表示老公賴弘國也有缺點，不喜歡她買貴的東西，那怕是買給賴弘國的都不要。

阿嬌還說賴弘國很矛盾，在朋友面前會自豪老婆是明星，但一有他的負面新聞，又會抱怨「妳為什麼是明星」，阿嬌認為愛一個人就要接受她的全部，就像秦昊娶伊能靜，就要接受伊能靜的嬌氣，說完她更霸氣地對台下的賴弘國說：「你確實配不上我！」

賴弘國友人爆料阿嬌不給碰，導致夫婦倆性生活不協調，至少１年沒關係。但奇怪的是，阿嬌卻在《吐槽大會》甜蜜透露與老公已在備孕，她還為此胖了20多斤(約10公斤)。

(中時電子報)