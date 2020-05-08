行政院長蘇貞昌今天主持「行政院性別平等會第21次委員會議」時表示，我國同性婚姻上路近一年，根據行政院於5月4日至6日所辦理的民調顯示，民眾同意同性伴侶應享有合法結婚權利者將近5成3，較2018年提升15.1％，感謝性平委員及各界堅持做對的事，台灣才會如此美麗。

針對「促進國營事業達任一性別不少於三分之一性別比例」討論案，蘇揆表示，請相關部會積極推動，加強培力女性人才，建立人才資料庫，並擴大推薦範圍，鼓勵各事業在推薦人選時考量性別衡平性，積極促進女性決策參與。

有關「行政院及所屬機關(構)辦理職場互助式教保服務及職場附設保母」討論案，蘇揆表示，人口問題是國安問題，政府應協助年輕父母減輕育兒負擔，廣設公托機構是蔡英文總統的重大政見，請政務委員羅秉成協調人事行政總處、教育部盤點，所需空間由機關現有空間調挪，經費由專款支應，直接於行政機關內辦理互動式、互助式的教保服務。

對於「跨部會網路性別暴力防治工作」討論案，蘇揆表示，網路性別暴力藉由科技遂行犯罪，影響社會安定、個人權益及孩子成長甚鉅，因此網路性別暴力不容於社會，期待能有效加以遏止，如同當年遏止人口販運。若法有不足應儘快修法、立法，請各部會參考性平委員所提建議就業管範圍，具體且有效的列出作業進度，也請羅秉成督導跨部會修法，逐步執行應做項目。針對性別暴力防治的課程編列，請教育部參考委員意見，與現有性別平等課程一併妥適安排。

(中時 )