罷韓投票將在6月6日舉行，1823個投開票所都已完全借到。YouTuber在高雄進行街訪，有高雄市民認為，雖罷免案有風向、有媒體在操作；不過也有人建議韓國瑜，多做一點會影響比較多人的政策，這樣才會影響市民。

針對此次罷免案發起人為前高雄市文化局長尹立，他也是前市長陳菊的人馬。《民正言順》訪問高雄市民，有受訪者認為，想把韓國瑜拉下馬，一定有別的原因，民進黨怎可能沒有利益，這本來就會牽扯到利益，國民黨沒有把握好把高雄市弄起來，讓民進黨有機可趁，因而想把韓國瑜拉下來。

一位年輕人則表示，會支持罷免是因為韓國瑜的形象，他的形象是代表整個高雄市，他不覺得會有任何一個高雄市民，會希望別人用異樣的眼光看他們，就像很多人在選舉時講這是智力測驗，這就是一種鄙視。不過，他也不諱言這這次罷免案有風向、有媒體在操作，然後才會慢慢發酵成這樣子，不然以台灣的體制來講，要罷免掉一個地方首長，其實不是那麼容易的。

另有受訪者直言，支持罷免，是因為韓國瑜代表高雄，所以他的形象要顧好，就因為他失言次數或他在媒體面前的表現，不是那麼正面。

另有兩位年輕男生被問到，韓國瑜才上任2年多，這麼快就想把他拉下台，中間是不是有什麼其他原因？兩位年輕男生都說，應該會有一點。其中一位男生則說，這是人性，這些利益關係，雖然不是一個政府該有的常態，但是他們就是會這樣做。

有受訪者則建議韓國瑜，多多出來、多出現在需要關心的地方；韓國瑜也可以多做一點會影響比較多人的政策，才會影響市民。

(中時電子報)