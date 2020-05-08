華南金控4月稅後淨利12.87億元 21:452020/05/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控4月合併稅前淨利為15.47億元、合併稅後淨利為12.87億元；累計今年前4月的合併稅前淨利9.14億元、合併稅後淨損為1.61億元，每股稅後虧損為0.01元，每股淨值為15.06元。 華南金控子公司華南銀行4月合併稅前淨利為12.31億元、合併稅後淨利為10.06億元；累計今年前4月的合併稅前淨利53.21億元、合併稅後淨利為43.55億元，每股稅後盈餘為0.53元，每股淨值為23.81元。 (工商 ) #合併稅前淨利 #華南金控 #合併稅後淨利 #累計今年前 #每股淨值 也許您會感興趣 推薦閱讀 華南永昌證券董事長由華南金控總經理羅寶珠代理 18:462020/05/04 財經 華南永昌證券人事又有變動 獨董林蒼祥辭職 19:202020/05/05 財經 統一超Q1獲利 罕見衰退逾12％ 04:102020/05/07 證券．權證 財經熱門新聞 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 財經 蘋果A14晶片變心！美2大廠互咬搶台積電7奈米 - 財經 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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