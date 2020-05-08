華南金控4月合併稅前淨利為15.47億元、合併稅後淨利為12.87億元；累計今年前4月的合併稅前淨利9.14億元、合併稅後淨損為1.61億元，每股稅後虧損為0.01元，每股淨值為15.06元。

華南金控子公司華南銀行4月合併稅前淨利為12.31億元、合併稅後淨利為10.06億元；累計今年前4月的合併稅前淨利53.21億元、合併稅後淨利為43.55億元，每股稅後盈餘為0.53元，每股淨值為23.81元。

(工商 )

#合併稅前淨利 #華南金控 #合併稅後淨利 #累計今年前 #每股淨值