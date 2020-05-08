近期中國央行、外匯管理局發布「境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定」，正式取消了境外機構投資人的額度限制，並對於新制度做出詳細解答。

投信法人表示，此一舉措有利外資機構加大投資A股市場，亦有助於A股進一步擴大納入包括MSCI、富時等國際指數。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，因疫情影響使得3月中旬境外資金一度出現淨流出，不過4月北上資金已回復為淨流入，單月達532億人民幣，復原速度相當快；另根據研究機構預估，全年A股淨流入規模可望達3,000～4,000億人民幣，中國央行此時宣布解禁，無疑將更加速外資資金進入股票市場配置，有助於A股後市行情發展。

黃家慶指出，內需和科技兩大板塊將是未來行情發展的主力。科技股企業仍正處於盈利增長的向上周期，配合政府政策大力支持，下一個五年計畫勢必以新基建為重心，5G相關企業後市發展空間仍大；此外，二季度政策重心將從寬鬆貨幣轉向財政刺激，隨著5月下旬兩會召開，更多刺激消費的政策可望出爐，並使內需板塊逐步復甦。

(工商 )