護理師林婷發文PO出5位護理師露出孕肚的照片表示，「向所有正在懷孕謹守崗位的護理師媽媽隊致敬 」。（摘自臉書：林婷一下吧 icu護理師）

中央流行疫情指揮中心今日（8）宣布零確診，台灣再度迎來「嘉玲」，同時國內更是連續26天無新冠肺炎本土個案！這期間有賴防疫團隊以及站在第一線的醫護人員拚命守護國人健康。面對即將到來的母親節和護士節，5位年輕的護理師特地掀衣大露「圓滾滾」的肚子，向所有的媽媽、護理師們致上最高敬意。

護理師林婷在個人粉專《林婷一下吧 icu護理師》上PO出一張令人動容的照片，畫面中有5位護理師身穿制服，卻掀起上衣大方露出圓滾滾的大肚子，同時還高舉雙手比出「愛心」的形狀。原來，是要感謝懷著身孕的醫護人員，在這期間仍辛苦在前線奮戰的英勇精神。

林婷發文表示，「向所有正在懷孕謹守崗位的護理師媽媽隊致敬 」。並指出，這張照片上的5位同事，當年竟同時懷孕，堪稱風水極佳，甚至差點將ICU單位名字改成「baby i see u」。而這次特別PO出「懷孕媽媽隊」照，就是想特別感謝所有醫護人員，畢竟身為人母更會為尚未出世的小孩擔憂，暴露在這環境中所面臨的染疫風險，這精神相當令人敬佩。

林婷表示，「母親節，護師節快到了！麻煩同仁看到這些媽媽隊，請給她們一個擁抱，說您辛苦了」。更不忘搭上近期的紓困議題，私心希望也發點獎勵金給護理師吧！民眾也紛紛留下「感恩妳們為了國家全心投入這場戰疫，歷史會為妳們的無私的貢獻留下勇敢又可敬的印記」、「感謝第一線美麗的護理師，您們辛苦了，祝母親節快樂！」

(中時電子報)