新冠肺炎疫情趨緩，大陸各主要城市解封，在大陸擁有美容實體通路的麗豐-KY(4137)、佐登妮絲-KY(4190)今公布最新營運數據，2家通路在大陸疫情逐步控制下，通路的消費力道已逐漸回溫，而4月以後的展店計畫、醫美診所等，也陸續開幕。

麗豐公布4月合併營收為新台幣3.02億元，受惠旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店逐漸恢復下單及正常營運，加上「新美力」電商平台業績成長挹注，4月營收表現已恢復去年平均月營收7成以上；不過，累計今年1至4月合併營收為新台幣9.58億元，較去年同期減少4成。

佐登妮絲首季受疫情影響，稅後淨損1541萬元，第1季每股稅後虧損0.26元，進入第季，大陸醫美活動重啟，生美針對母親節活動推出高單價專利新品滿足消費者需求，4月營收1.87億元，月增11％。

佐登妮絲表示，大陸門市已全面復工，「佐登微爾」長沙醫美分院預計於5月20日開始服務會員，台灣北部的麥寮加盟店也已於月初開幕，全球展店布局持續進行，可望為集團營收增添成長動能。

消費力道已逐漸回溫，麗豐表示，仍不能輕忽疫情後的影響，目前全面重新檢討預算支出及業務策略，主營通路克麗緹娜的發展重心仍以大陸地區為主，投入品牌行銷以確保集團營收獲利維持穩定的基礎。

麗豐近年著墨「雅樸麗德」再生醫美通路，雖然今年第一季發展受到延宕，但4月中分別位於上海、南京的雅樸麗德醫美診所皆風光開幕，預計下半年公司重要亮點「雅樸麗德 再生抗衰老診所」也會開始營運，另外包括｢新美力電商｣、｢RnD美甲美睫｣也將適時調整行銷方向，期望在疫情下仍逆風繳出亮眼成績。

(中時 )