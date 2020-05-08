全球直效行銷供應商凱羿-KY（2939）8日公佈第一季財報，合併營收3.66億元，較去年同期減少逾4成，淨利0.37億元劣於去年同期的0.81億元，EPS來到0.80元，較去年同期EPS 1.63元減少逾五成。

凱羿-KY近期在高現金殖利率護體下行情直飆，數個月來漲幅達75%，8日來到168元，應是看好新產品的推出與北美新客戶增加的營運動能。

凱羿-KY去年度盈餘分配案，擬盈餘配發每股現金股利4.5元，現金殖利率達4.61％。2019年全年合併營收22億元，歸屬母公司稅後淨利2.36億元，EPS 5元。凱羿表示，每年推出50～100項新品，2019年熱銷億元級的商品包含AIRFRYER OVEN氣炸烤箱、FLEXIBLE HOSE魔術水管、IRON DEVICE烘衣機、Karalla氣炸鍋及Copper Chef全系列鍋具等產品。

凱羿表示，去年雖受到北美及歐洲市場營運動能趨緩影響，再加上日本市場在熱賣幾年後的氣炸鍋已進入銷售尾端，雖然台灣市場2019年營收較去年同期成長了251%，整體而言，全年合併營收仍較2018年衰退28%。展望2020年，期望藉由新產品的推出如Trusted Butcher Knives Set 及Copper Chef Titan Series東西方刀具、Copper Chef Titan Pan Series三層不銹鋼鍋和無縫無鋼絲托高內衣等以增加在北美市場的曝光度，另積極拓展新客戶以增添新的營運動能。

(工商 )