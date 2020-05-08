彰化銀行4月合併稅前盈餘8.26億元 21:582020/05/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，4月份合併稅前盈餘8.26億元，累計今年前4月的合併稅前盈餘39.26億元，累計今年前4月的合併稅前每股盈餘(EPS)0.39元，累計今年前4月的合併稅後盈餘30.96億元，累計今年前4月的合併稅後每股盈餘(EPS)0.31元。 (工商 ) #合併 #累計今年前 #稅前盈餘 #彰化銀行 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 觀念平台－解讀資本市場評價 金融控股公司經營成果 04:102020/05/04 產業特刊 15檔首季EPS勝去年同期 買盤挺 04:102020/05/04 證券．權證 台灣Pay繳綜所稅 彰化銀行信用卡超優惠 20:502020/05/04 財經 力挺企業抗疫 彰化銀行紓困融資24小時線上申辦寬速簡 21:532020/05/04 財經 京城銀4月稅前盈餘4.88億元 稅前EPS 0.44元 19:262020/05/05 財經 線上學習刷彰化銀行My樂卡 防疫在家賺回饋金 20:252020/05/05 財經 彰化銀行蔬食樂活 愛心送暖 18:132020/05/06 財經 中信金股利出 股息殖利率衝5％！ 20:032020/05/08 財經 華南金控4月稅後淨利12.87億元 21:452020/05/08 財經 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 慘…散戶押這檔變替死鬼！專家驚爆恐套牢一輩子 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 蘋果A14晶片變心！美2大廠互咬搶台積電7奈米 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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