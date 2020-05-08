彰化銀行公布，4月份合併稅前盈餘8.26億元，累計今年前4月的合併稅前盈餘39.26億元，累計今年前4月的合併稅前每股盈餘(EPS)0.39元，累計今年前4月的合併稅後盈餘30.96億元，累計今年前4月的合併稅後每股盈餘(EPS)0.31元。

(工商 )