全球擁逾70座度假村的精緻全包式度假品牌Club Med，為了近期悶在家防疫的消費者打造有趣活動，設計出#ClubMedatHome社群挑戰，分別有「好身材養成」、「大腦充電中」、「滿足你的靈魂」、「為日常上色」、「盡情討好自己」、「好宅手作食光」6大主題，讓居家生活也能像身處異國度假村般有趣療癒；即日起至5月底前，民眾於FB或IG上傳影片或照片，並標註#ClubMedatHome及3位朋友，更能參加「馬爾地夫雙人4晚食宿行程」超值大禮抽獎活動。

藝人媽咪六月與楊千霈也大讚Club Med為親子設計的豐富活動內容，並都很享受居家野餐及親子下廚時光、在家開啟度假模式。家有三寶的白吉勝與徐小可夫妻倆也大方曬出與小孩的摺紙樂趣，透過#ClubMedatHome創造出親子間珍貴又有趣的相處點滴。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「Club Med向來非常重視家庭成員間的緊密互動與情感連結，因此在母親節來臨之際，特別為親子設計#ClubMedatHome社群挑戰活動，提供在家中不同主題的活動，輕鬆創造出如度假般的氛圍體驗。期望在Club Med的陪伴下，留存溫馨母親節的美好回憶。」

育有一兒一女的藝人六月分享如何運用#ClubMedatHome來增添居家趣味。（圖片來源：蔡君茹＊六月之FB）

親子放電行程之必要 六月、楊千霈、白吉勝&徐小可公開傳授優雅生活祕方

居家防疫期間，親子相處時光偶爾也會成為媽媽們甜蜜的負擔，育有一兒一女的藝人媽咪六月分享如何巧妙運用#ClubMedatHome常保趣味生活祕方，其中最喜歡的是「盡情討好自己」主題中的「野餐好宅」單元，發揮想像力與孩子們一起準備最愛的點心食物，搭配Club Med根據不同情境配置好的精選歌單，體驗美好愜意的午後野餐時光。

而楊千霈在喜迎二寶後氣質依舊，受封為「童顏媽咪」的她，利用#ClubMedatHome輕鬆保持法式優雅生活，除了與孩子們一起下廚享受樂趣之外，更發揮創意將度假村的泳池搬進客廳，互動中也聰明進行機會教育，建立小朋友正確的防疫概念。

（圖片來源：楊千霈Pink Yang之FB）

#ClubMedatHome的活動中，也不乏特別為親子設計的迷人項目，其中更準備了360度全景短片，民眾關在家裡也能彷彿徜徉世界各地碧海藍天的絕美度假村，更可以搭配線上旅遊指南介紹，了解各地獨特生態文化，從解密馬爾地夫夢幻天堂到熟悉北海道阿伊努族歷史，親子一起沉浸於群山與島嶼的人文歷史之中。臉書擁有12萬粉絲的超萌三姊妹-好圓好亮好點星也大讚Google新推出的動物擴增實境(AR)功能，宅在家就能召喚水陸動物園現身，總共29個動物夥伴讓學習更有趣。

藝人白吉勝與徐小可分享家中「三寶」最愛的#ClubMedatHome「為日常上色」主題，全家一起享受摺紙樂趣。（圖片來源：白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family之FB）

藝人白吉勝&徐小可則是分享家中「三寶」最愛的#ClubMedatHome「為日常上色」主題，全家一起探索摺紙樂趣，巧手做出一缸五顏六色的熱帶魚，彷彿無憂無慮的置身熱帶度假村，享受親子時光。在睡前#ClubMedatHome「盡情討好自己」主題則準備了有聲童書，以安穩沉靜的女聲伴隨著孩子們一天的結束，爸媽們終於有自己的時間休息娛樂或處理公事；Club Med還針對最近正夯的居家辦公，許多人會擔心在家容易分心，「大腦充電中」主題也特別分享了居家辦公技巧，包括營造上班「儀式感」、執行意向練習等，輕鬆達成設定目標。

方安東媽「把Club Med帶回家」 居家親子時光玩出新高度

防疫期間的健康菜單也可以一起在#ClubMedatHome「好宅手作食光」主題中找到，美食佳釀從不讓旅客失望的Club Med公開秘密菜單，包括防疫滿分健康果昔、法式布莉歐、獨家海鮮Pizza等，讓居家生活有得吃、有得學更有得玩。

親子部落客方安東媽咪分享小安東透過Club Med活動學包水餃的可愛照片。（圖片來源：Anton Max Ferm方安東之FB）

親子部落客方安東媽咪更分享，小安東就是在Club Med學會包水餃，現在透過這次的活動讓親子一起動手做，回味度假時溫馨開心的時刻；而「為日常上色」主題中的「塗鴉上色&拼貼製作」單元也是小安東最喜歡的遊戲，小動物或人物拼完成後，可以自由拼貼在背景圖上，伴隨每周不斷新增的小角色，留下豐富生動的假期印象。

#ClubMedatHome「好身材養成」主題則是設計了一系列瑜珈伸展操，讓人不出門也能在家做些簡單有效的運動，維持身體的最佳狀態，除了簡單易懂的教學影片外，也貼心設計了最適合優雅早晨瑜珈的音樂清單，方安東媽咪笑說最喜歡帶著兒子體驗#ClubMedatHome的瑜珈，跟著G.O平靜的伸展動作喚醒身體，母子兩人一起運動健康又有趣，還可以聽著「滿足你的靈魂」主題音樂清單中的浪潮拍打聲，就算不能出國也可以想像自己身處沙灘、活絡筋骨，在家輕鬆有度假般的放電時光。

Club Med也號召民眾一起共襄盛舉，即日起至5月底前，上線FB及IG分享#ClubMedatHome照片，秀出在家如何樂觀並有創意的生活，只需在貼文標註#ClubMedatHome及3位好友帳號，即可抽馬爾地夫雙人4晚食宿行程的超值大禮（可於2021年底前之常季使用）。更多詳情可至活動官網https://bit.ly/3avTGJ3查詢。

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