日本厚生勞動省8日宣布，修改過去制定的新型冠狀病毒感染諮詢、就醫標準，刪除被民眾詬病的「連續4天發燒達37.5度以上」的記載。要求民眾若有呼吸困難、強烈倦怠感、高燒等任何症狀時，都應馬上向各地的保健所諮商。

日本過去要求民眾在出現感冒症狀或「連續4天發燒達37.5度以上」、「有強烈倦怠感和呼吸困難」時，應立刻向設在各地保健所的返國者、接觸者諮詢中心諮商。

有些民眾太拘泥於37.5度的數字，即使不舒服仍強忍在家，造成病情惡化。保健所要求一定要發燒4天才能接受病毒篩檢，也引起許多民眾的反彈，使厚勞省不得不重新制定新就醫標準。

新標準中包括「呼吸困難、強烈倦怠感、高燒等的強烈症狀」、「老年人或有宿疾的人出現發燒、咳嗽等輕微的感冒症狀」、「持續較輕微的感冒症狀」3項。厚勞省呼籲出現其中任何1項，都應該馬上去諮商。

過去易重症化的老年人就醫標準是，持續2天出現感冒症狀，新的標準則是，只要有輕微的感冒症狀都應該馬上諮商，即使非老年人，連續4天出現輕微的感冒症狀也應該諮商，以免擔誤新冠肺炎的治療。

(中時電子報)