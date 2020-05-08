喬山（1736）董事會8日通過今年第一季財報，首季合併營收55.35億元、年增3.7％，但因第一季認列匯損約九千萬元，加上營業毛利率下降，及營業費用增加等諸多因素，導致首季稅後虧損2.52億元，不如去年同期稅後盈餘2,594萬元、每股稅後虧損0.83元，不如去年同期EPS 0.09元。

喬山也公布自結4月合併營收16.63億元、年減9.97％，但累計今年前四月合併營收71.98億元、年增0.19％。喬山分析，新冠肺炎疫情爆發以來，各地健身房配合當地政府防疫政策，暫時關閉，以維護會員及員工健康。原先的展店或機台汰舊換新計畫，因此往後推遲，因而影響4月商用器材營收表現。

喬山表示，第一季營業毛利率為47.1％，較去年同期下降2.4％，主因毛利較高的商用產品在第一季占比下降。另外，第一季認列匯損約九千萬元，致使首季稅後虧損2.52億元。

另一方面，消費者在家運動的比例大幅拉高，帶動喬山的家用健身器材銷售，呈現跳躍式成長，尤其以美國區的電子商務及喬山自有零售通路需求，最為顯著，旗下美國家用部門成長高達125％，集團整體家用營收4月成長100％。

為了因應大量急單需求，喬山近期也暫時用商用器材產線，支援家用器材生產，並加速拉大越南新廠的產能，以滿足市場需求。

喬山預估4月已是營運最壞的時刻，解封後的健身市場，對於運動設備的需求，將重新啟動，5月起開始逐月回溫。依喬山過往營收旺季，落在第三季及第四季，尤其第四季營收最高，獲利幾乎占全年的六成以上。此波疫情平穩後，喬山在新產品助攻下，預計下半年營收、獲利，及市占率，將逐步向上攀升。

目前全球疫情逐步趨緩，歐洲各國及美國5月將逐漸解封，尤其健身房列為美國解封後第一波開放的場所名單，故各健身房已進行重新開張的準備，同時也加強健身房的消毒及檢測因應。 喬山今年推出全系列商用新產品，已開始量產，新產品在造型及軟硬體功能，都更升級及強化，公司樂觀看待上述新產品的加入，有助於喬山今年拓展更多的新客戶，及再提升全球市占率。

(工商 )