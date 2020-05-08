大陸軍事媒體報導，解放軍空降兵作戰概念已從「空中步兵」、「空中集團軍」轉型為「空中合成部隊」，裝備也隨之升級換代。10餘輛國家自主研發的新型輪式裝甲車於周三（6日）列裝解放軍空降兵某合成旅，標誌空降兵「空中機械化」、「信息化建設」能力提升。

報導指，今年是空降兵成立70周年，而新型輪式裝甲車作為信息化裝甲裝備，具備機動能力強、火力打擊能力精、綜合防護性能優等特點，其作戰、偵察、通信形成一體化作戰體系，適用於主力機型進行空運空投，能與裝備空降兵的另一款履帶式裝甲戰車配合使用，填補了空降兵在輪式裝甲裝備的空白。

報導指出，空降合成旅是2016年軍改調整後，由空降兵新組建的新型空降作戰力量，擁有步兵、炮兵、偵察兵、裝甲兵等10多個專業兵種，但組建之初還存在「各自為戰」等現象。

該旅旅長鄭迎軍介紹，隨著空投輪式裝甲服役，透過車載指控通訊平台和網路，將作戰、偵察、指控通訊單元形成一體化作戰體系，有效解決以往空降兵投放後，「聯不上、聯不好」等問題。

(中時 )