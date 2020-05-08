罷韓投票日訂在6月6日，時事評論家溫朗東從民調來分析，他認為，罷韓不是穩過，可能會以些微票數差距飲恨。

溫朗東在臉書提出有5個理由，指出罷韓不是一定會過，甚至可能以些微票數差距飲恨，讓韓陣營重振旗鼓。

1.時力的民調顯示，願意出來投票的是65%，支持罷韓的是52%，算下來約34%，比25%的門檻高出9%。但從寶島通訊的民調來看，一定會去投的市民比例是47.5%，贊成罷韓的是55%，算下來只剩下26%，只比門檻高1%。

2.這兩份民調都是打高雄市話，訪問不到外縣市工作、就學的高雄人，會產生誤差。此外，6月6日是許多大學的期末考前一周，會影響大學生返鄉投票的意願。

3.韓粉還在溝通「要不要去投票，反對罷免」，最後如果韓粉成功整合，都不去投票，那會造成投票形同亮票，若是家庭內部有韓粉，基於家庭和諧、避免衝突，很可能不去投票。

4.罷免跟一般選舉不同，一般選舉是「二選一」或是「多選一」，每個候選人可以勾勒出自己的城市願景。但因為罷免投票沒有其他候選人，對中間選民來說，投票意願會比大選低。

5.溫朗東認為之前的禁止投開票所出借、打壓罷韓廣告，就是要讓實際投票人數只能低空飛過25%。那只要再打亂市民的投票習慣，就能成功干擾罷韓。有很多市民在同一個投票所投了10幾年，現在地點改了，多少有些不方便，會再降低一些投票意願。

(中時電子報)