後龍男子海邊採蛤蜊 意外失蹤仍未尋獲 22:172020/05/08 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓男子到後龍鎮水尾里海濱滯洪池採挖蛤蜊失蹤，苗栗縣消防局第2大隊動員搜尋中。〔謝明俊攝〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局第2大隊在後龍鎮水尾里海濱滯洪池搜尋失蹤林姓男子(影片源自Youtube) 1名36歲林姓男子，8日下午到後龍鎮水尾里海濱滯洪池採挖蛤蜊，至傍晚被發現失蹤，苗栗縣消防局第2大隊獲報趕往現場搜救，並通報海巡署第3岸巡大隊、海上救難協會、苗栗救難協會等單位，共組搜救隊，在滯洪池範圍內搜尋，至晚間22時為止，尚未尋獲失蹤者，搜救工作正漏夜進行中。 (中時 ) #蛤蜊 #搜救 #男子 #失蹤 #林姓男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假 新北景點意外釀2死 04:102020/05/04 地方新聞 八旬失智老翁失蹤2天 暖警10公里外田邊平安尋獲 09:432020/05/04 社會 兒子失蹤4年 母親淚訴「天天在等他回家」 17:002020/05/04 生活 兒子失蹤4年 母喊話快回家 04:102020/05/05 地方新聞 西班牙男國外涉性侵遭紅色通報 來台藏匿6年遭逮 14:592020/05/06 社會 警盤查頻喊口渴 通緝男緊張行為露餡 18:532020/05/06 社會 欠1.8萬祖厝被法拍 執行署疑男子說謊故意不繳錢 19:112020/05/06 社會 登山險墜崖 男子緊抱樹木獲救 01:032020/05/07 高雄屏東澎 宜蘭河發現男性浮屍 警消打撈上岸 10:502020/05/07 社會 平鎮停車場坍塌2搜救犬 妹咕Emma主動協尋 16:502020/05/07 生活 社會熱門新聞 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 《社會10點檔》南投4男女接連食物中毒死亡 竟牽涉錯綜迷離情殺命案 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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