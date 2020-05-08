苗栗縣消防局第2大隊在後龍鎮水尾里海濱滯洪池搜尋失蹤林姓男子(影片源自Youtube)

1名36歲林姓男子，8日下午到後龍鎮水尾里海濱滯洪池採挖蛤蜊，至傍晚被發現失蹤，苗栗縣消防局第2大隊獲報趕往現場搜救，並通報海巡署第3岸巡大隊、海上救難協會、苗栗救難協會等單位，共組搜救隊，在滯洪池範圍內搜尋，至晚間22時為止，尚未尋獲失蹤者，搜救工作正漏夜進行中。

(中時 )