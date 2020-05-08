面對新冠肺炎疫情，如何重新設計安全距離，成了許多餐飲業需要思考的問題。荷蘭阿姆斯特丹一間餐館想出一招，在戶外增設一間間類似花房的玻璃屋包廂，裡面有一張餐桌，可以坐2-3人。服務員帶著口罩、擋飛沫的防疫帽、戴著手套、使用長手把的托盤上菜，藉此拉遠與顧客的距離，試辦期間，位子就被預購一空。

根據《荷蘭時報》（NL Times）網站的報導，每個玻璃包廂最多允許3人一起進餐。受邀試吃的韋爾梅倫（Janita Vermeulen）說：「真的非常棒，環境舒適、食物美味、還可以欣賞美景。」

餐廳Mediamatic Eten業者維爾托芬（Willem Velthoven）說：「我們現在正在學習如何消毒清潔、如何提供服務、如何把客人用過的餐盤子優雅地拿出來，這樣顧客會覺得自己受到了很好的照顧。」

荷蘭的餐館至少要到5月19日才全面恢復營運，但目前可以提供外賣。在公共場所人與人之間必須保持1.5米的社交距離，該國餐館協會表示，即使餐館被允許重新開業，如果要遵守社交距離規定，許多餐館必須增加額外的成本支出。不過Mediamatic似乎提供了其他餐廳靈感與信心。老闆開心地表示，一天之內就被預定了240個桌次。

(中時 )