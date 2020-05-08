新莊球場迎來1000名球迷進場，主隊富邦悍將也沒有漏氣，雖然一度遭到統一獅洋投費爾本壓制，不過蔣智賢敲出帶動氣勢的陽春炮，並在對方換投後把握進攻機會，6局下半攻下4分大局，陳仕朋主投7局僅失2分，在球迷面前拿下本季第2勝，拿下別具意義的勝利。

富邦悍將前5局遭到費爾本壓制，僅敲出2支安打，雖然包含蔣智賢一發陽春炮，不過統一獅3局上半靠郭阜林及林安可連續安打攻下2分，5局結束仍由統一獅2比1領先。

6局下半悍將攻下大局，趁著獅隊換投不穩之際，靠連續2保送攻占壘包，隨後林益全二壘安打一棒逆轉3比2，高國麟、李宗賢、申皓瑋用安打串聯攻勢，此局悍將打了整整一輪、攻下4分逆轉成5比2。

統一獅洋投費爾本。（鄭任南攝）

7局下半張正偉敲安後，由於投手牽制傳球發生失誤，讓他受傷後退場，隨後陳凱倫敲出內野安打投手再度發生補為傳球失誤，攻占二、三壘，並靠捕手捕逸攻下第6分，胡金龍接著敲安，悍將以7比2領先。

不過獅隊8局上半又有一波攻勢，林安可、蘇智傑安打，唐肇廷獲保送形成滿壘，換上守護神陳鴻文，陳重羽高飛犧牲打先追回一分後，陳鏞基代打開轟，一棒追至僅1分落後，此外這也是他生涯首支代打全壘打，統一獅寫下連續14場開轟的中職新記錄。

最後悍將仍靠陳鴻文守下勝利，以7比6將獲勝滋味送給球迷，主投7局僅失2分的陳仕朋獲選為單場MVP，並在全場歡呼下站上賽後訪問舞台，與啦啦隊熱情跳勝利之舞。

中職開放一千名觀眾入場，球迷要戴口罩、梅花座。（鄭任南攝）

富邦悍將終結者陳鴻文。（鄭任南攝）

富邦悍將張正偉比賽中因傷退場。（鄭任南攝）

(中時 )