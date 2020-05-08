下午3點，走進台南市友愛市場，1樓的菜販早已收攤；但走上4樓，這裡的戰鬥才剛剛開始。近300個年輕人聚精會神盯著電腦，幾乎聽不見任何人說話的聲音。

這裡是AI人工智慧新創公司寶蘊凌科（Linker Networks）的辦公室，去年，他們擊敗印度資訊大廠Wipro，接下來自南韓科技大廠的訂單。這家南韓公司和德國集團合作發展自駕車技術，訓練自駕車用的關鍵資料，就委託寶蘊凌科處理。

訓練自駕車 辨識交通號誌

為什麼會找上這家小公司？因為，現在是全球車廠生死交關的競爭時刻，德國車廠看見美國Waymo已試驗性推出自駕車預約搭乘服務，深怕在自駕革命中落後，他們發現，這家台灣公司的技術能幫助他們快速訓練自駕車的人工智慧系統！

採訪當天，寶蘊凌科的工作人員忙著在幫自駕車「認識」交通號誌。寶蘊凌科先用自己開發的AI系統，自動辨識上千萬張照片裡的交通號誌，再交給工作人員「校對」。

「辨識交通號誌難在哪裡？」本刊記者問，寶蘊凌科創辦人謝源寶解釋，他們要協助辨識的是全世界的交通號誌，同樣一條線，虛線和實線，在不同國家意義不同，號誌是紅色、綠色，上面標註的文字是德文、英文還是西班牙，都必須清楚地告訴電腦，這個號誌只是要你降低速度，那個號誌是要你完全不能進入，或是這個車道卡車不能走。

「他們看上我們，是因為精準度要求必須在兩個像素以內，全世界，做自動辨識，再用人提高精確度的技術，我們是領先者。」謝源寶驕傲地說，寶蘊凌科做的不是勞力密集的「工人智慧」，「純用人工標識準確率不高，」謝源寶解釋，人工標識正確率只有約6成，但寶蘊凌科從一開始，就是設計要用AI來自動辨識物體，做「教AI的AI」，辨識物體的正確率可以達到95%以上，人工只是用來檢查電腦產出的結果。

接下來，其他南韓公司想跟寶蘊凌科合作更複雜的題目，「有些公司想教會車子辨認，哪裡是車子可以走的地方，哪裡不是，」他解釋，或是辨識開過來的車子，是貨車還是轎車。

一個台灣小公司，能做到國際生意，關鍵在謝源寶身上。他是高雄人，2000年，他參與創立美國Starent Networts，這家公司不但2007年在那斯達克掛牌上市，2009年還被思科以29億美元併購。

找AI罩門 許願在美掛牌

「到現在，我跟Starent Networts創辦人Ashraf Dahod還是很好的朋友。」謝源寶說，當初Starent Networts在美國創業成功，關鍵在於，他們看到行動通訊從2G開始快速發展，多媒體服務勢必大紅，技術發展卻遇到障礙，Starent Networts因此發展行動網路的核心網技術，乘著行動通訊的浪潮，一炮而紅。

(中時電子報)