中華職棒球迷首進場看球 中信小翔酒精消毒 22:572020/05/08 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內，中信兄弟吉祥物小祥，拿著酒精消毒液幫球迷消毒手部清潔。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內，球迷謹守防疫安全距離，仍然可為喜歡的球隊加油。（黃國峰攝） 中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內雖然球迷座位間相隔左右3座位、前後2排，仍然不減熱情為支持球隊加油。（黃國峰攝） 新冠肺炎疫情持續中，台灣防疫有成，中華職棒8日在台中洲際、新莊兩地各開放一千球迷進場，創下世界先例，球場作足防疫措施，就是要球迷能到場安心看球，球迷們也保持安全距離、戴口罩為支持球隊加油，中信吉祥物小祥也拿著酒精消毒液為球迷消毒手部。 (中時 ) #球迷 #防疫 #進場 #中信 #中華職棒 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱帶地區不明顯 仍應落實防疫 04:102020/05/04 生活新聞 訂單加持＋超前防疫 泰鼎-KY上月營收 創同期新高 04:102020/05/05 產業．科技 貿協線上拓銷 台灣防疫醫療產品 04:102020/05/05 產業．科技 曜防疫 引進智能防疫工作站 04:102020/05/05 投資理財 紐澳互開邊境 拚觀光經濟 04:102020/05/05 國際大事 珍惜第2次世界第一 中職呼籲配合防疫 16:452020/05/05 體育 迎接報稅人潮 防疫罩上陣 04:102020/05/06 地方新聞 好想看職棒 台中市府高規防疫 04:102020/05/07 運動天地 前消防員徐國堯爭復職遭送辦 控告警瀆職妨害自由 18:142020/05/07 社會 鮮花贈英雄 屏縣感謝抗疫付出 01:152020/05/08 高雄屏東澎 體育熱門新聞 NBA》納許：喬丹是我唯一畏懼對手 - 體育 NBA》拒絕最後一舞 史塔克頓：不想捧喬丹 - 體育 中職》20家外媒採訪！媒體陣仗比國際賽更大 - 體育 NBA》別比了！羅德曼：皮朋比詹皇更強 - 體育 中職》陳鏞基首次代打開轟 助統一獅破恐怖紀錄 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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