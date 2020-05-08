中華職棒8日領先全球，開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內，球迷謹守防疫安全距離，仍然可為喜歡的球隊加油。（黃國峰攝）

中華職棒8日領先全球開放球迷進場觀賽，洲際棒球場內雖然球迷座位間相隔左右3座位、前後2排，仍然不減熱情為支持球隊加油。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情持續中，台灣防疫有成，中華職棒8日在台中洲際、新莊兩地各開放一千球迷進場，創下世界先例，球場作足防疫措施，就是要球迷能到場安心看球，球迷們也保持安全距離、戴口罩為支持球隊加油，中信吉祥物小祥也拿著酒精消毒液為球迷消毒手部。

(中時 )