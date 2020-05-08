曾在1987年美股「黑色星期一」一戰成名的億萬富翁瓊斯（Paul Tudor Jones）近日表示，新型肺炎爆發以來美國擴大量化寬鬆又實施大規模振興計畫，此刻唯有比特幣才是「對抗通膨的最佳利器」，激勵比特幣價格衝破一萬美元大關。

由於比特幣即將在5月12日迎來史上第三度區塊獎勵減半，過去一個月來價格漲幅已超過36％。瓊斯發表上述論點後，比特幣價格追蹤網站Coindesk顯示的價格在7日一度突破1萬美元大關，創下2月24日以來首例，隨後又回到9,955美元。

個人淨值超過50億美元的瓊斯是美國對沖基金Tudor Investment Corp創辦人，曾在去年成功預測金價暴漲。他在近日發表的市場預測報告中表示，比特幣讓他想起1970年代的黃金。他認為眼前「最佳獲利策略就是擁有跑最快的黑馬」，而比特幣就是那匹黑馬。

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