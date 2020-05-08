新冠病毒肆虐全球，但越南迄今僅288例確診，無人死亡，堪稱遏制新冠肺炎的模範生。該國也自我定位為安全的經商國度，積極向那些有意把供應鏈從大陸轉移的國際製造商招手。

組裝工廠業者Kizuna聯合開發公司指出，「越南對疫情反應迅速，預期在這場大流行病後，大量外資將湧入越南。」Kizuna正在越南南部趕建一座面積3萬坪的工廠，可望在7月完工。

翌成投資諮詢（YCP Solidiance）合夥人西伯格指出，越南成功抗疫，大幅提升了外國投資者對該國的信心。越南計畫投資部表示，他們已準備好，協助那些尋覓新生產基地的製造商。

在疫情爆發前，許多原本以大陸為根據地的外商，為躲避大陸日漸走高的勞動成本，以及陸美貿易戰後座力，早就相中越南。該國簽署的多項貿易協議，諸如歐盟越南自由貿易協定（EVFTA），也成為資金進駐的推手。

美國Baker McKenzie法律事務所董事總經理伯克認為，越南政府對這場大流行病的因應表現，讓在當地的外商安心不少，可望有助於經濟回升反彈。「過去碰上這類流行病時，外籍人士會飛奔回北美、歐洲或東北亞，但這次，上述地區都出現高死亡率，人們反而覺得，在這裡更加安全。」

(中時 )