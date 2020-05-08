小學女兒寫信感恩媽媽的照顧，卻將信件裝在白包中，讓媽媽哭笑不得 (圖／翻攝自爆笑公社)

母親節快到了，不少孩子們紛紛準備禮物送給媽媽，也有人提早慶祝。一名小學女兒特地寫了一封信給媽媽表達感謝，但當媽的一拿到信封後崩潰了，網友看到也笑翻，直呼「死囝仔」。

一名網友在臉書《爆笑公社》PO出照片，女兒在母親節前夕寫了封信感謝媽媽「母親節快樂，祝您長生不老，天天快樂，永遠美麗」，但沒想到信封竟然是用白包，上面還寫著「香奠」，然後下面女兒還寫上「媽咪收」，讓做媽的哭笑不得。

網友看到笑翻，直呼：「老爸忍笑中」、「夭壽，這死囝仔XD」、「長生不老然後寄白包www」、「不知道的人以為老媽不在了」、「 需不需要幫這位小朋友先通報家暴」、「是我的話當場會昏倒」，但也有不少人表示：「搞不好是中日混血？」、「感受到心意，只是用錯方法而已，別太在意」、「可能只是覺得信封上花紋很美啦XD」、「信件內容夠真誠，原諒她吧」、「沒寫敬輓就很好了」。

(中時電子報)