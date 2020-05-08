陳仕朋在有球迷進場的首戰，主投7局僅失2分，不僅拿下本季第2勝，更獲選為單場MVP，他在賽後向在場球迷透露，其實與陣中好隊友江國豪、游霆崴私下有約定，本周3人都要登板先發，若誰吞下敗投就要剃光頭，他賽後偷笑說，「我把頭髮留住了。」

陳仕朋在球迷的歡呼聲下，站上MVP舞台，並跟著啦啦隊跳勝利舞蹈，他在賽後表示今天能贏球有3個原因，第一要感謝現場球迷到場為悍將加油，第二則要感謝比賽中隊友不斷對他提醒，讓他比賽越投越順。

第二則是「豪朋游」三人組私下有約定，若本週誰登板就要剃光頭，他對著鏡頭說，「有錄影存證！」

賽後陳仕朋受訪，表示這是一種激勵對方的方式，也算是一種動力，今日陳仕朋不僅沒吞敗，還拿下勝投，他賽後笑說，「我把頭髮留住了」

對於終於有球迷進場，陳仕朋也感到相當開心，「其實真的差滿多的，有球迷會讓我比賽更有動力。」

(中時 )