高雄樹德家商參加2020年台灣網界博覽會主題式研究發表競賽表現優異，在8個參賽類別中，共獲2金1銀2銅3佳作的亮眼成績，為全國高中職獲獎牌數最多的學校，師生在競賽過程中除了擁有一段難忘回憶，更能深入了解高雄的地方特色。

由鄧朱雅、李又潔老師所指導的「一旗廟遊趣」獲得地方歷史古蹟組金牌獎，在研究過程中2位老師帶領6名學生從高雄大老遠前往堪稱是旗山人信仰中心的旗山天后宮，進行多次探訪與記錄，將這座將近200年的名勝古蹟作完整詳實的研究，讓大家知道旗山天后宮的歷史。

另外一件金牌作品則是由吳麗生、張美萍老師所指導的「蔦松腳庄專屬生態園區」主題，獲得地方環境議題類的金獎，團隊由3名學生組成，主要研究位在都市地區的溼地，對於都市的生態有何影響及溼地面臨的挑戰，報導內容詳實精細，獲得評審的青睞。

樹德科大資訊室主任張金鐘表示，參加此項競賽活動，對師生而言是一場心力、體力與求知毅力的考驗，得名對參賽隊伍不僅是肯定，每件研究作品更是珍貴又有價值的教學紀錄，在比賽過程中，每位參賽的師生都留下一段最充實、精彩的回憶，也體驗到研究探索與團隊合作的難忘經驗。

(中時 )