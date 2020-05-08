電動車大廠特斯拉執行長穆斯克向來以脾氣暴躁、發言坦率聞名，而他這次槓上的對象則是大名鼎鼎的股神。巴菲特日前表示自己不會投資特斯拉，加上他的副手孟格（Charlie Munger）批評穆斯克「自視甚高」，引來穆斯克7日反唇相譏，回擊「自己並非股神粉絲」。

穆斯克周四參加美國喜劇演員喬．羅根（Joe Rogan）主持的播客（podcast）節目，主持人問到他為何在推特上宣布出售房屋等資產時，穆斯克回應，如此一來酸民便無從攻擊他。

這番話引起羅根大笑，穆斯克此時提及柏克夏海瑟威董事長巴菲特，或許是對於股神先前「不投資特斯拉」的發言心懷不滿，他直言不諱地表示「說句實在的，我不是股神的粉絲」。

穆斯克表示：「以巴菲特為例，他做了很多資本配置。他閱讀無數企業財報、帳目等等，坦白說，這些非常無聊。巴菲特試圖了解的是：究竟是可口可樂或百事可樂值得更多投資？」

在這場長達兩小時的訪問裡，穆斯克暢所欲言，不僅談到他幫小孩取個難念的怪名，更批評美國政府禁足令根本違憲。

(工商 )