勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至8日下午5時為止，總計有35萬3,797人送件申請，而審核完畢後核准件數為9萬8,181件，撥款件數為1萬7,850件，整體審核作業還在進行中。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，勞動部最新統計新冠肺炎疫情協助措施執行情形，在實施無薪假的企業中，有119家企業申請充電再出發、申請人數為2,532人，另外申請安心就業方案，也就是申請補助薪資差額一半的勞工也有3,087人；至於勞動部盤點公部門職缺、開放民眾申請的「安心即時上工」計畫，目前職缺數量為1萬8,054人，上工人數為7,571人。

(工商 )