台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，濃煙往上竄阻礙橋上行車視線。（謝祐祐提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，濃煙往上竄阻礙橋上行車視線。（謝祐祐提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，消防人員從橋上灑水滅火。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，消防人員從橋上灑水滅火。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，消防人員從橋上灑水滅火。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，消防人員從橋上灑水滅火。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁有大面積野草樹叢燃燒，消防人員從橋上灑水滅火。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區麻善橋下曾文溪河堤旁日前才發生火警，野草燒成一片焦黑，8日橋下附近又再起火燃燒。（謝祐祐提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區曾文溪堤防內，近來1星期內就發生6次火警，8日下午麻善橋下河堤內又有大面積野草樹叢燃燒，濃煙往上竄阻礙橋上行車視線。消防人員近日來疲於奔命撲滅堤防內火災，呼籲民眾切勿縱火，不但耗損消防戰力，也影響消防救人救災。

近月來天乾物燥，公墓、雜草火災頻傳，曾文溪沿岸從官田、麻豆、善化、西港發生十多起雜草垃圾火災，規模有大有小，因河堤內打火不易，讓消防人員疲於奔命。

有民眾懷疑河堤內草比人高、讓不肖分子趁機傾倒垃圾燃燒滅跡，因而引起火災，但目前尚無目擊者。亦有民眾認為，可能是有人要整理雜草故意引火燃燒。

不管何種原因，依空氣汙染防制法規定，露天燃燒稻草、廢棄物、垃圾，處新台幣1200元以上10萬元以下之罰鍰，若因而造成災害者，則必須負民、刑事責任，若致發生車禍之時，必須負刑事責任。

由於不明大火嚴重影響民眾通行安全、鄰近住民安全，台南市立委郭國文、議員陳秋宏將邀集河堤內管轄單位水利署第六河川局、市府相關單位到麻善橋下河堤會勘，尋求改善方法，確保民眾生命財產安全。

台南市消防局第二大隊麻豆分隊則表示，請民眾千萬不要隨意燃燒雜草垃圾，不要認為燒雜草影響不大，不僅讓消防人員疲於奔命，也消耗救災戰力，萬一同時發生民宅火警、意外災害，消防救災車輛無法即時到達，後果不堪設想。

(中時 )