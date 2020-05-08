交通部長林佳龍今（8日）表示，為感謝計程車業者防疫期間辛勞，交通部將推出多項紓困與補助協助小黃司機度過疫情難關。其中包括薪資補貼3萬元，油料補貼及課程補貼，總計約6萬元補助。消息一出引來砲火連連，許多民眾不解，為何其他行業紓困補助只能領一萬，小黃憑什麼領3萬！酸說計程車業者身分就是「尊爵不凡」。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會舉辦的司機基本職能提升轉型培訓今日開跑，交通部為計程車業者推出多項紓困與補助，包括薪資補貼3萬元、油料補貼1.2萬元與培訓課程補貼1萬8960元，司機若都有申請及參加，可領到約6萬元。

對此，PTT鄉民發起多條討論串，多數人都認為，「平平都是勞工，就小黃領最多？」指交通部偏袒計程車業者，拿全民納稅金圖利特定業者。然而，有位網友表示，其他勞工看到小黃有3萬就眼紅，根本沒有邏輯」。隨即馬上就被另一位網友狠狠打臉。

該原PO認為，政府若要發紓困給受疫情影響的旅遊業，如導遊領隊、遊覽車司機、小巴司機等都沒問題，畢竟他們真的就是靠觀光客、團客為生。不過他卻指出「計程車平時只載觀光客喔？只有載旅遊的遊客嗎？」另外，原PO更點出「遊覽車司機至少每年都繳牌照稅、燃料費，所得稅加減也是有繳，小黃 有繳牌照稅、有繳燃料費嗎？連稅都沒在繳，還好意思拿補助」。

（此為計程車示意圖。圖／本報系資料照)）

原PO表示，如果說要給計程車業者領取每月一萬元補助可以，那請不要拿油料津貼，別跑車了！怒批「又要拿換車補助，又要拿油料津貼，又要拿現金補助是怎樣」。

原PO直指「小黃就是這波紓困，最尊貴的等級啦！」不但有油料津貼加碼，又給生活補助三萬。他更舉例「自營工作者好歹也有所得排富門檻，雖然很多本來都是沒報稅的，但人家也沒不要臉還多油料津貼。」如農漁民等其他工作，甚至是無保工作者，也都領一萬而已，還要查全家存款。到底小黃有多尊貴可以拿這麼多補助啦？希望交通部長林佳龍可以出面解釋清楚。

(中時電子報)