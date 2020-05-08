全球知名酒店希爾頓集團今日宣布，位於中國大陸的所有希爾頓酒店已全數恢復營運，酒店為此做好充份準備，嚴格執行高標準的衛生防疫措施，全力保障賓客及員工的安全，同時進一步調整管理和運營，以期在疫情之後滿足賓客、業主和所在社區的需求變化。

據專發布企業新聞的《美通社》指出，希爾頓集團大中華區及蒙古總裁錢進表示：希爾頓在大陸所有酒店恢復正常運營，歸功於大陸人民團結一心、共同抗疫的努力所取得的成果，同時也包括酒店團隊成員為疫情所做的迅速調整。

希爾頓集團總裁兼首席執行官克里斯多夫．納塞塔表示：「賓客和團隊成員的安全與健康對我們來說一直是至關重要的事情。希爾頓中國大陸所有酒店恢復正常運營，是我們全球逐步復蘇進程中的第一步。」

報導說，希爾頓集團大中華區團隊成員積極支持抗疫前線的醫護人員，希爾頓湖北酒店接待了來自各地的援鄂醫療隊、解放軍援鄂醫療隊以及其他抗疫防疫人員，成為抗疫一線白衣戰士們消除疲憊、補充能量的「大後方」。希爾頓集團全球執行副總裁和亞太區總裁艾倫．瓦茨為此對中國大陸團隊成員的努力和奉獻表達衷心感謝。

此外，希爾頓集團還宣佈在全球推出「希爾頓清潔無憂住」(Hilton Clean Stay)，推廣行業領先的清潔和消毒標準，讓逾 6,100 家酒店中的任何一家都能放心住、舒心住，其相關細節仍在研發階段，將很快公之於眾。

報導說，疫情高峰時期，希爾頓大中華區約有150家酒店暫時停止接待新入住賓客。今天，希爾頓集團在中國大陸所有酒店均已恢復正常運營。預計疫情過後，被疫情抑制的需求，將會成為消費的主要動力；此外，各地政府出台的一系列扶持政策和計畫，將刺激旅遊行業的快速恢復和增長，希爾頓將持續邁進在華積極發展的步伐。

(中時電子報)