心臟病是猝死高危險病症。(達志影像/shutterstock)

59歲謝姓男子平時與患有思覺失調的弟弟，一同住在南寧路某大樓，順便照料弟弟的生活起居，本月5日左右，謝男疑似心臟病猝死，謝弟不知如何處理，在家伴屍3天，謝的其他家人因聯絡不上起疑，8日晚通報警消協助，才發現這起不幸。

據了解，死者和弟弟同住多年，謝的弟弟因有較嚴重的思覺失調，日常生活難以自理，都得靠哥哥幫忙，兄弟兩人同住互相照應。

謝男另有一個弟弟，定時都會打給哥哥，詢問兄弟間的狀況，但3天前卻發現手機無人接聽，且一直聯絡不上，8日晚間6時覺得狀況不對，通報警消前往謝住的西寧南路住處，因家門反鎖，最後才決定破門。

警消入內後，在臥室發現謝男倒在門口，謝的弟弟也在裡面，對哥哥過世不知如何處理，只能伴屍3天。

據了解，死者生前疑有心血管疾病，不排除是因病猝死，另警方勘驗現場後，初步排除外力他殺可能，遺體現移往殯儀館等待報驗中。

(中時 )