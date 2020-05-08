日本天氣開始變暖，進入5月後各地曾出現30度以上的高溫。許多人為了預防感染新冠病毒，在做運動時仍然戴著口罩，專家呼籲，戴口罩運動會讓熱量悶在體內，提高中暑的危險性，戴口罩運動時一定要多補充水分。

天氣變暖後，推特上出現許多人反映戴口罩很辛苦，有人說，「戴口罩去購物，走路不到10分鐘就很痛苦，若是新冠肺炎疫情一直持續到酷暑，可能會中暑！」「一運動流汗，口罩馬上就濕透了，每吸一口氣濕口罩就黏在鼻子和嘴巴上，不管怎麼吸氣，氧氣都進不來」。

NHK報導，帝京大學醫學系附屬醫病高度救急中心中心長三宅康史表示，「戴口罩運動的話，熱空氣會悶在體內，排不出來，冷空氣則無法讓肺冷卻，身體就會發熱。希望大家留意，戴口罩會使中暑的危險性升高。」

三宅指出，「如果周圍沒有人的話，不戴口罩運動也沒問題，但如果周圍很難沒有人的話，接下來的季節在運動時，希望能考慮到預防染疫，也要預防中暑。不要太勉強身體，要適度休息，經常補充水份，還要與人保持距離。」

(中時電子報)