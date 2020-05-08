日本29歲女星坂口杏里是已故資深演員坂口良子之女，她頂著星二代頭銜出道，星途平平又沉迷泡牛郎店，不僅母親留下來的遺產敗光光，還因欠債下海拍AV。只是她荒誕沒有極限，2018年5月更接受風俗店邀約，走上賣淫之路。然而許久沒出現在媒體版面上的坂口杏里，最近又因為「逆時中」行為，引發日本網友議論紛紛。

新冠肺炎肆虐全球，日本政府為防止疫情擴散，宣布全國進入緊急狀態，並延長至5月31號。未料坂口杏里卻公然「逆時中」，本月6號在社群網站PO出一張脫下口罩的自拍，宣布自己將重返歌舞伎町夜店上班。

坂口杏里還說，之前已在考慮要不要在歌舞伎町工作，因為現時在這樣的地方工作不是太好，但如果有客人到場的話，明天就會開始每天上班，如果不行的話，就再自我隔離，一副對疫情完全沒放在心上的白目模樣，令日本網友看了超火大，連拳頭都忍不住硬了！

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(中時電子報)

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