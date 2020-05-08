看好國人偏愛吃到飽的火鍋市場，已有「馬辣」、「新馬辣」，以及「新馬辣經典麻辣鍋PLUS＋」三大品牌，全臺23家據點的馬辣餐飲集團，9日起以新馬辣PLUS＋進駐台南新天地，這也是該品牌第一家揮軍南下的代表作；該集團經理林庭薇表示，這是全台第3間「新馬辣PLUS＋」，標榜顧客可在兩小時用餐時間內，享用雙和牛、牛舌、巨蝦、雞胇、進口紅酒等時尚餐酒，全部吃到飽的佳餚，同時，台南店試營運首3日還有「九孔鮑魚」免費升級的招攬術！

林庭薇指出，該餐飲集團依照原有規劃持續展店中，並未因疫情而放緩腳步，台南店的「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」延續集團與品牌宗旨，提供各式各樣逾百種高CP食材，更將國際認證肉品、漁港直送海鮮、手工鍋物品項增加許多。

自馬辣為首，次有新馬辣，此次更創新馬辣PLUS＋意義等同3.0升級版！品牌保有馬辣的豐富多樣以及新馬辣的頂級澎湃，還要加上PLUS＋的高檔奢華！三者合一，堪比火鍋界吃到飽新一代霸主！平日午餐725元、晚餐及例假日全天825元，10％服務費用另計。

「新馬辣經典麻辣鍋PLUS＋」雖與前品牌「新馬辣經典麻辣鍋」在名稱上僅些微差別，不過菜色卻是翻倍奢華，且價位也僅有百元之差！它將原有的澳洲M7黑毛和牛保留，額外增加了美國SRF 極黑和牛，以及更祭出澳洲特級牛舌、美國Choice板腱低脂牛等，還有美國Prime霜降牛、美國CAB安格斯黑牛、美國經典1855Choice雪花牛、美國Choice無骨牛小排(肩)、紐西蘭健康低脂牛、丹麥國寶Ａ級松阪豬、宮廷花雕雞、阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、野生大海蝦、東石蛤蠣、蘇澳小捲、金目海鱸魚、帆立貝、「巨大雞胇」等。

自助區則有原本的氣泡飲、現泡茶飲、英國唐寧花茶、UCC研磨咖啡、台灣生啤酒，還一口氣多了進口紅酒、白酒、氣泡酒以及荷蘭原裝的海尼根鮮榨啤酒，完全無需額外加價，便可暢飲！

還有隱藏版推薦-「和牛咖喱飯」同步升級為二款和牛版本（澳洲和牛咖哩、美國極黑和牛咖哩）鮮切和牛肉塊添加馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔和日本原裝焙煎咖哩雪片一起小火慢煮，口感濃醇甘甜、蔬果細緻綿滑，一不小心就讓人扒了兩碗白飯。另一方面，精緻高檔更須兼具奢華時尚！所以餐酒必然用心著墨，紅酒提供法國Boda＆Boda、Grand Boulevard Rouge；白酒則有Paseo、西班牙PARDAL；氣泡酒是來自義大利的Bar Royal等，更有新鮮現煮的黑糖珍珠，可供民眾自由搭配品飲，多款進口酒水無限暢飲，餐酒紅、白、氣泡各1款。

林庭薇指出，去年底在南紡購物中心新設「新馬辣」，消費者反映相當理想，因此決定在台南新天地再設立新馬辣PLUS＋，這也是該品牌繼台北兩家營業據點之後，全台第三家，台南第一家，且自推出營業時段預訂業務之後，一個月內的周六、日，目前全部時段已被預訂一空，平日預訂也幾近滿座，預估該面積133坪、擺設42桌，可容納200位顧客的台南店，可望創造出月800萬元的營業額 。

(工商 )